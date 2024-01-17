Бабаев – о Круговом: «Хотелось бы, чтобы Даня был у нас уже в это трансферное окно»

Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев не исключил, что Данил Круговой может присоединиться к «армейцам» уже в зимнее трансферное окно. Клуб намерен продолжить диалог с «Зенитом» по этому поводу, пусть успех, по словам Бабаева, тут маловероятен.

Напомним, что после оглашения летнего перехода Кругового в ЦСКА в «Зените» Данила сослали в дубль – он будет получать игровую практику во Второй лиге, если ничего не изменится.

«Хотелось бы, чтобы Даня присоединился к нам уже в это трансферное окно и добавил конкуренции. Но здесь не так много можно сделать с учетом его действующего контракта. Возможно, нам еще предстоят определенные этапы диалога, мы бы этого хотели», - цитирует Бабаева телеканал «Матч ТВ».

В «Зените» объяснили перевод Кругового в дубль