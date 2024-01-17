Бабаев – о Круговом: «Это один из лучших левых защитников в России»

Гендиректор столичного ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал состоявшийся переход Данила Кругового из «Зенита» – в ЦСКА.

«Мы очень рады, Данил – один из самых талантливых левых защитников в стране. А ещё он техничен и активен в атаке. Внутри клуба по нему у нас было абсолютное единение мнений», - делится Бабаев с «Матч ТВ».

Напомним, что в московский клуб Круговой перейдёт только летом как свободный агент после окончания контракта. В «Зените» после оглашения перехода в ЦСКА его сослали в дубль. Если ничего не изменится, там Круговой и проведёт ближайшие полгода карьеры. Выступает дубль «Зенита» во Второй лиге.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему так получилось.