Корнаухов: «Круговому будет сложно поддерживать тонус в «Зените-2»

Вечером среды стало известно, что питерский «Зенит» сослал уходящего летом в ЦСКА Данила Кругового в свой дублирующий состав. Бывший игрок «армейцев» Олег Корнаухов считает, что Данилу будет трудно поддерживать свою форму в дубле питерцев.

«Играть в ЦСКА придётся только через полгода, это самое плохое для Кругового. «Зенит‑2», Вторая лига — там уровень сопротивления совсем другой, поддерживать игровой тонус, который ему необходим, будет сложно», - говорит Корнаухов телеканалу «Матч ТВ».

Ранее в «Зените» объяснили, почему приняли решение отправить 25-летнего футболиста в дублирующий состав.