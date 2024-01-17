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Во Франции следят за Черниковым

17 Января 2024 • 21:32 Комментировать

Российский полузащитник «Краснодара» Александр Черников интересен французским командам. Об этом рассказал бывший футболист «Меца» Руслан Пименов.

«Мне французы звонили, спрашивали про Черникова. Кто звонил? Агенты, но я бы зимой никого не отпускал из «Краснодара», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 23-летний Черников принял участие в 23 матчах во всех турнирах и стал автором одного забитого мяча.

Действующий контракт хавбека с кубанским клубом рассчитан до 2026 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Черникова составляет пять миллионов евро.

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