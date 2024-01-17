Валерий Овчинников считает, что за большие деньги «Зенит» отпустит Кассьерру

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о возможном уходе форварда Матео Кассьерры из санкт-петербургского «Зенита».

«Думаю, за большие деньги его отпустят. Просто за деньги – нет. Конечно, сразу потребуется покупать нового нападающего. Они наверняка давно смотрят рынок, и кандидаты тоже есть», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что при продаже футболиста важно не упустить чемпионский титул, но если у «Зенита» есть на примете замена, то проблем быть не должно.

Ранее появилась информация, что в услугах 26-летнего колумбийского нападающего заинтересован саудовский «Аль-Шабаб».

В текущем сезоне Кассьерра забил 15 мячей и записал на свой счет пять голевых передач в 22 матчах во всех турнирах.