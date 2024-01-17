Тарханов видит в Круговом усиление обороны ЦСКА

Российский тренер Александр Тарханов предположил, что защитник Данил Круговой может стать усилением в обороне «армейцев» Москвы. Напомним, что зенитовец перейдёт в ЦСКА грядущим летом в качестве свободного агента.

«Постоянно в «Зените» он не играл, но на замену выходил и выглядел неплохо. Его появление в ЦСКА может укрепить оборону клуба. Мне он нравится, достаточно хороший игрок», - говорит Тарханов телеканалу «Матч ТВ».

Данил в этом сезоне вышел на поле в 18 матчах за свою команду, в которых отметился двумя голевыми передачами.

Тем временем, питерский клуб сослал защитника в свой дубль.