Пименов: «У Севикяна была одна цель – вернуться в Европу»

Бывший российский форвард Руслан Пименов отреагировал на официально состоявшийся переход Эдгара Севикяна из «Пари НН» в стан чемпиона Венгрии, «Ференцвароша».

«Он сделал шаг назад, вернувшись в Нижний Новгород, но воспользовался шансом. У него была одна цель — уехать обратно в Европу. Поэтому, наверно, он выбрал сборную Армении, а не России принял предложение «Ференцвароша», а не ЦСКА и «Краснодара». Каждый шаг читаем», - делится Пименов для «Матч ТВ».

Ранее Эдгар был в системе испанского клуба «Леванте». В «Пари НН» молодой футболист перебрался летом 2022 года и провёл в команде полтора года карьеры.