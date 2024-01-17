Полузащитник Роман Акбашев вернулся в «Факел». Об этом сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Акбашев вернулся в «Факел» после того, как первую часть сезона провёл в «Ростове». Накануне 32-летний футболист расторг контракт с ростовчанами.

О подписании контракта между Акбашевым и «Факелом» стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно незадолго до официального объявления.

После первой части сезона «Факел» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах воронежская команда смогла раздобыть двадцать одно очко.