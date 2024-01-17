«Первый в нашем шорт-листе»: В «Балтике» прокомментировали трансфер Андраде

В калининградской «Балтике» рассказали чуть больше о новичке клуба, колумбийском защитнике Кевине Андраде. Ранее клуб официально презентовал латиноамериканца в соцсетях.

«Кевин был первым в нашем шорт-листе. У него хорошая скорость, отличная антропометрия и координация для этой позиции. Это футболист, который качественно ведет борьбу», - прокомментировал переход Равиль Измайлов, гендиректор «Балтики».

Измайлов добавил, что Андраде находится в великолепном возрасте для центрального защитника – ему 24 года.

Больше подробностей о Кевине Андраде – в нашей новости.

Ранее балтийцев официально покинул чилийский правый защитник Гильермо Сото.