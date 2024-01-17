Севикян отказал топ-клубу РПЛ

Бывший футболист «Пари НН» Эдгар Севикян мог перейти в российский топ-клуб. Об этом рассказал генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Ближе всего Эдгар был к ЦСКА. Но игрок не захотел переходить в российские команды», — цитирует функционера издание «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Севикян перешёл в венгерский «Ференцварош» за 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров и стал автором семи забитых мячей.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Севикяна составляет 1,8 млн евро.

Севикян стал игроком «Ференцвароша»



