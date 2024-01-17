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«Ноттингем Форест» не интересуется Кордобой

17 Января 2024 • 20:19 Комментировать
Брентфорд
...
Ноттингем Форест
20.01 20:30

Спортивный директор «Ноттингем Форест» Росс Уилсон поделился комментарием о том, что клуб следит за форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой.

«Имя Кордобы среди нас не упоминалось», — сказал функционер порталу «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что в услугах колумбийского бомбардира заинтересованы «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас».

В текущем сезоне 30-летний Кордоба появился на поле в 20 матчах во всех турнирах, в которых 11 раз смог поразить ворота соперников. Кроме того, на счету форварда четыре результативные передачи.

Рыночная стоимость Кордобы, по данным Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ноттингем Форест Джон Кордоба трансферы футбола - зима 2024 Росс Уилсон ещё теги

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