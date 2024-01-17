​В «Пари НН» раскрыли сумму трансфера Севикяна

Атакующий полузащитник Эдгар Севикян сменил «Пари НН» на «Ференцварош». В ближайшее время российский клуб получит от чемпиона Венгрии деньги за трансфер 22-летнего футболиста. Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор нижегородцев, раскрыл сумму сделки.

«1,2 млн евро плюс 7% от дальнейшей перепродажи», - слова Мелика-Гусейнова приводятся на сайте «Матч ТВ».

Эдгар Севикян в 24 официальных матчах нынешнего сезона отметился семью результативными ударами.

Добавим, что «Пари НН» на текущий момент располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.