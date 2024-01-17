​Круговой в четверг присоединится к «Зениту-2»

«Зенит» перевёл защитника Данила Кругового во вторую команду. Произошло это после того, как футболист подписал контракт с ЦСКА – договор вступит в силу в начале июня.

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, сообщил, что 25-летний Круговой присоединится ко второй команде в четверг.

«Круговой завтра покинет сбор «Зенита» и присоединится ко второй команде? Да, это так», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Данил Круговой поучаствовал в 18 официальных матчах «Зенита». В них защитник записал на свой счёт два результативных паса на партнёров.