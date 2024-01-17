Центральный защитник Кевин Андраде перешёл из «Америки де Кали» в «Балтику». Об этом калининградский клуб сообщает в своем телеграм-канале. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано на три с половиной года.

В этом сезоне Андраде принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одной результативной передачи и записал на свой счет две результативные передачи.

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Андраде составляет 750 тысяч евро.

По итогам первой части сезона «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков в 18 поединках.