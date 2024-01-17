Бывший одноклубник Сергеева рассказал, благодаря чему форвард дорос до «Зенита»

Бывший одноклубник Ивана Сергеева, форварда питерского «Зенита» Максим Максимов порассуждал, благодаря чему Сергеев теперь играет в чемпионе России и нередко забивает в его составе голы.

«Ваня в первую очередь взял своей работоспособностью. У него есть такой как будто мотор. Постоянно везде двигается, бегает», - говорит Максимов телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что футбольная дорога свела Максимова и Сергеева в московском «Торпедо» пять лет назад.

В этом сезоне на счету Сергеева уже 10 голов в рамках Российской премьер-лиги и Кубка России в 22 сыгранных встречах, а также три голевые передачи.