ЦСКА подписал контракт с защитником Данилом Круговым, который в последние годы играл за «Зенит». Трудовое соглашение игрока начнёт действовать 4 июня, а пока Круговой будет выступать за вторую команду «Зенита».

Как отмечает Sports.ru, футболист переходит из «Зенита» в ЦСКА впервые с 1997 года. Тогда по такому маршруту проследовали Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков.

На текущий момент, после восемнадцати сыгранных туров, ЦСКА (28 очков) располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит», в свою очередь, занимает вторую строчку (36 очков).

«Зенит» сослал Кругового в дубль