Булавин: «Ахметов пригодится «Зениту», купили не зря»

Бывший игрок питерского «Зенита» Вячеслав Булавин оценил один из громких переходов зимы, а именно переход Ильзата Ахметова из «Краснодара» в питерский «Зенит».

«Он может играть как в опорной зоне, так и на флангах, а ещё у него российский паспорт. Качества у него есть: работа с мячом, техника, видит партнеров», - делится Булавин для «РБ Спорта», добавляя, что Ахметов принесёт пользу новой команде.

В этом сезоне Ахметов сыграл за «Краснодар» в 21 матче, забив три гола и оформив две голевые передачи. В стане «быков» игрок в самом расцвете сил находился с лета 2022 года.

Ранее Булавин высказался об уходе из питерского клуба Роберта Ренана.