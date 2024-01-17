Хомуха объяснил, почему Круговой перешёл в ЦСКА

Российский тренер Дмитрий Хомуха поделился мнением о переходе защитника Данила Кругового из «Зенита» в ЦСКА.

«По всей видимости, желание получать больше игровой практики перевесило. Круговой хочет больше играть, а не сидеть и выигрывать титулы», — приводит слова Хомухи «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух ассистов.

Ранее стало известно, что летом Круговой перейдет в ЦСКА свободным агентом, а вторую часть этого сезона доиграет во второй команде «Зенита».

Контракт футболиста с «армейцами» будет рассчитан до 2028 года.