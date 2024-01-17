Булавин: «Ренана в «Зените» подвела дисциплина»

Бывший игрок питерского «Зенита» Вячеслав Булавин предположил, что могло подвести Роберта Ренана в клубе. Напомним, что этой зимой молодой бразилец на правах аренды покинул Питер, вернувшись в Бразилию.

«Дисциплина его подвела, не совсем он ее понимает. Он ещё очень молодой парень», - размышляет Булавин для «РБ Спорта».

Эксперт пояснил, что многие бразильцы очень хотят себя показать. И Ренан делал это не совсем стандартными методами, пытаясь произвести впечатление.

«Он пока еще играет в юношеский футбол. А так он хорош в отборе мяча, игре наверху, скорости. Остальное придет с возрастом», - добавляет Булавин.

Ренан в общей сумме сыграл всего восемь матчей за «Зенит» в этом сезоне.

​Ренан: «В один момент почувствовал себя плохо в «Зените»