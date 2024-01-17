​«Ференцварош» заплатит за Севикяна одним трашнем

Атакующий полузащитник Эдгар Севикян сменил «Пари НН» на «Ференцварош». В ближайшее время нижегородский клуб получит деньги за этот трансфер. Давид Мелик-Гусейнов, который в «Пари НН» занимает пост генерального директора, сообщил, что средства будут переведены одним траншем.

«Вся сумма трансфера должна быть выплачена одним траншем. Если какие-то проблемы возникнут, то мы обратимся к коллегам для рассуждений и заключений по данной ситуации. Но надеемся, что до этого не дойдёт», - цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.

Ранее телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сообщал, что за трансфер Эдгара Севикяна «Ференцварош» заплатит 1,2 миллиона евро.

В сезоне 2023/2024 Севикян провёл 24 матча. В них 22-летний футболист записал на свой счёт семь мячей.