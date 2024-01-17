Помазун может уехать в Европу

Алексей Сафонов, агент голкипера «Урала» Ильи Помазуна, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Напомним, Помазун выступает за «Урал» на правах аренды, а контракт вратаря принадлежит ЦСКА.

«Да, у нас есть желание провести трансфер Помазуна в европейский клуб, но об этом можно будет говорить летом. Варианты у нас есть, сейчас общаемся с этими клубами», — приводит слова агента Metaratings.

В этом сезоне 27-летний Помазун провел 22 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт голкипера с ЦСКА рассчитан до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Помазуна в 2,5 млн евро.