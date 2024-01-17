​В «Зените» объяснили перевод Кругового в дубль

В среду ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником Данилом Круговым – договор вступит с силу летом. Футболист переберётся из «Зенита» в московский клуб как свободный агент.

«Зенит» сообщил о решении перевести Кругового в дубль – в «Зенит-2». Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в питерском клубе возглавляет правление.

«На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют. Круговой переведён во вторую команду для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», - цитирует Медведева «РИА Новости».

Добавим, что «Зенит» после восемнадцати туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.