Агент назвал защитника ЦСКА одним из самых универсальных в Европе

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, отреагировал на попадание своего клиента в топ-10 футболистов Европы по проценту выигранных верховых единоборств.

«Это фантастическое достижение. Роша — один из наиболее универсальных защитников в Европе, обладающих всеми качествами. Он очень силен на втором этаже и обладает невероятной концентрацией», — цитирует Кампеделли портал «РБ Спорт».

В этом сезоне бразильский защитник появился на поле в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых стал автором одного ассиста.

Напомним, по итогам 18 сыгранных матчей ЦСКА располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.