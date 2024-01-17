Обляков – о Круговом: «Не только мой друг, но и очень хороший игрок»

Полузащитник столичного ЦСКА оценил переход Данила Кругового в московский клуб. Об этом стало известно сегодня, 17 января. Правда, переберётся в стан «армейцев» Круговой только грядущим летом.

«Рад этому, конечно: он не только мой друг, но и очень хороший игрок, связь у нас с ним отличная. Я только рад», - говорит Иван телеканалу «Матч ТВ».

Обляков добавил, что писал Данилу, когда появились первые слухи о переходе игрока в ЦСКА. Но тогда зенитовец не стал ему подтверждать этот факт.

«Не хотел, наверное, сглазить. Окончательно об этом я узнал сегодня, как и все», - добавил Обляков.

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