Стало известно, когда «Пари НН» получит деньги за трансфер Севикяна в «Ференцварош»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос, когда клуб получит деньги от венгерского «Ференцвароша» за переход Эдгара Севикяна.

«Венгры увеличили предложение и оставили опцию процента с последующей продажи. Насколько знаю, выплату уже отправили. Она должна прийти в течение двух-трех дней», — приводит слова функционера «РБ Спорт».

17 января стало известно, что 22-летний Севикян продолжит карьеру в «Ференцвароше», который ранее возглавлял российский специалист Станислав Черчесов.

В текущем сезоне футболист провел 24 матча во всех турнирах и забил семь голов.