Булыкин назвал преимущество чемпионата Венгрии перед РПЛ

В среду «Ференцварош» официально представил новичка – это вингер сборной Армении и уже бывший игрок «Пари НН» Эдгар Севикян. Дмитрий Булыкин, который в молодости поиграл не один сезон за границей, объяснил преимущество чемпионата Венгрии над чемпионатом России.

«Чемпионат Венгрии, конечно, слабее, но там тебя видят скауты. А ещё имеешь большой шанс перебраться в команду получше. Из России перейти в какую‑то топ‑команду очень тяжело», - говорит Булыкин «Матч ТВ». Эксперт добавил, что новый клуб Севикяна регулярно становится чемпионом, а после играет в еврокубках, а значит – всегда на виду.

Ранее Булыкин назвал пользу, которую для Севикяна принесёт отъезд в Венгрию.