Пономарёв: «Круговой будет надёжнее Мойзеса»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о переходе защитника «Зенита» Данила Кругового в московский клуб предстоящим летом.

По мнению Пономарёва, с приходом Кругового у ЦСКА будет перебор футболистов в оборонительной линии, при этом эксперт считает защитника «Зенита» хорошим игроком.

«Приобретение Кругового — хороший трансфер. Данил — перспективный, молодой и яркий игрок. Он будет надежнее Мойзеса — бразилец слишком рискованно играет», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что для самого Кругового трансфер в ЦСКА является очень хорошим вариантом продолжения карьеры.

Ранее стало известно, что вторую часть сезона Круговой проведет во второй команде «Зенита».