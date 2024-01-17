Булыкин предположил, чем будет полезен для Севикяна переход в венгерский топ-клуб

В среду официально подтвердился переход Эдгара Севикяна из «Пари НН» в стан чемпиона Венгрии – «Ференцварош». Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин прикинул последствия такого перехода для Эдгара.

«Любой человек, кто уезжает за границу, делая даже промежуточный шаг, достоин уважения. Там расширяется кругозор не только футбольный, но и бытовой. Надо учить языки, адаптироваться к другому футболу», - говорит Булыкин «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что трансфер может стать трамплином для Севикяна в боле сильный клуб.

Игрок сборной Армении в 24 встречах за нижегородский коллектив оформил семь голов в рамках этого сезона.

Севикян стал игроком «Ференцвароша»