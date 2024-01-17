Грушевский: «ЦСКА необходимо было усилить левый фланг защиты»

Актёр и болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский оценил официальное усиление «армейцев» - клуб пополнил защитник Данил Круговой, у которого остаётся полгода контракта с «Зенитом». Грушевский считает, что Круговому под силу закрыть проблемную позицию ЦСКА на левом фланге обороны.

«ЦСКА необходимо было усиление на левый фланг защиты, летом сорвались два трансфера по позиции. Неплох на ней был Гайич, но тем не менее Круговой должен стать усилением. Будет мотивация доказать, что «Зенит» зря его так мало использовал», - говорит Грушевский телеканалу «Матч ТВ», добавляя, что было бы идеальным вариантом, чтоб Круговой отыграл полгода в аренде.

В этом сезоне на счету Данила 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился двумя ассистами.

«Зенит» сослал Кругового в дубль