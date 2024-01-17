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​Мостовой: «Зачем «Спартаку» Моуринью?»

17 Января 2024 • 18:45 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой тоже высказался о возможном приглашении Жозе Моуринью в «Спартак».

«Ну, зачем «Спартаку» Моуринью? Моуринью в последнее время идёт вниз, во всех командах его увольняют, результата нет. Тем более, наши команды в Европе не играют, это вообще глупости», - цитирует Мостового Metaratings.

Мостовой также добавил, что Моуринью в новых клубах всегда нужно как минимум 100 миллионов евро на трансферы.

Напомним, что во вторник Жозе Моуринью был уволен с должности главного тренера «Ромы». Команда сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Жозе Моуринью Александр Мостовой ещё теги
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