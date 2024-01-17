Вячеслав Караваев рассказал о состоянии после травмы

Защитник питерского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своём состоянии после травмы. Его клуб не так давно начал подготовку к сезону в рамках сбора в ОАЭ.

«Со мной всё хорошо, я в общей группе. Слава богу, без проблем. Сначала я травмировался, потом начался отпуск — пауза вышла вдвойне тяжелой. Но ничего страшного, уже всё хорошо», - цитирует слова зенитовца телеканал «Матч ТВ».

Караваев в этом сезоне сыграл в 14 матчах за свой клуб, в которых отметился ассистом. В последний раз на поле он выходил 4 ноября, тогда питерцы играли против «Балтики» в рамках Премьер-лиги. Тот матч завершился минимальной выездной победой питерцев.