Лепёхин: «Круговой усилит любую команду, в том числе ЦСКА»

Бывший зенитовец Константин Лепёхин прокомментировал перехода Данила Кругового из питерского «Зенита» в московский ЦСКА, официально об этой сделке, которая окончательно произойдёт летом, стало известно в среду, 17 января.

«Круговой усилит любую команду, в том числе ЦСКА. В «Зените» он играл не так часто в силу серьезной конкуренции. ЦСКА удалось заполучить этого игрока — и это большой плюс для команды», - говорит Лепёхин телеканалу «Матч ТВ».

Отметим, что «Зенит» отреагировал на трансфер футболиста в стан одного из конкурентов ссылкой в дубль клуба – там он будет получать игровую практику.