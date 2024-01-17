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Коновалов: «Не понимаю, почему «Спартак» тянет с контрактом Джикии, думаю, он уйдёт» эксклюзив

17 Января 2024 • 18:30 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из стана «красно-белых».

- Пишут, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал на сборах в ОАЭ обсудит продление контракта с Георгием Джикией. Как думаете, они найдут компромисс?

- Все зависит от игрока. Что-то ему наверняка будут предлагать. Но я не знаю, какая сейчас ситуация в клубе, поэтому сложно судить. Ему долго не предлагали контракт и, возможно, он нашел какой-то вариант для себя.

- Нужен ли Джикия «Спартаку»?

- Это решать Абаскалю. Пока Георгий сидит на скамейке, но устроит ли его такая ситуация, что тренер на него не рассчитывает, я не знаю. Что-то должно измениться, чтобы Абаскаль начал рассчитывать на Джикию. Но мне непонятно, почему ситуация до сих пор подвешенная и с игроком ничего нет обсуждалось. Почему клуб тянет время?

- Может, ищут какой-то компромисс?

- Возможно. Условия в «Спартаке» у него наверняка хорошие. С другой стороны у Джикии не будет проблем найти клуб в РПЛ. Я думаю, что он скорее уйдет, чем останется, если судить по тому, как складывается ситуация. Но не берусь ему что-то советовать, потому что у меня мало информации.

- Пишут, что клуб «Васко да Гама» проявляет интерес к Медине. Он нужен «красно-белым», или можно было бы отпустить с учетом того, что надо разгружать состав?

- По тому, какую пользу он приносил «Спартаку», было бы логично его отпустить и получить какие-то деньги, если будет хорошее предложение. С другой стороны, его только купили и куда-то отпускать?

- Считаете, Медина – игрок запаса для «Спартака» и он особо не нужен?

- По тому, как он проявил себя в клубе, думаю, это игрок для конкуренции.

- Лично вы большего ожидали от Медины?

- Большего. Но мне вообще не совсем понятен был этот переход. Во-первых, его взяли из ЦСКА, а во-вторых, из-за его уровня. Думаю, «Спартаку» надо больше смотреть на молодых ребят, чем брать футболиста не такого уж высокого уровня.

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- У «Спартака» до сих пор нет трансферов. Вы ждете кого-то или думаете, что будут только трансферы на выход?

- Сложно сказать, потому что я не владею ситуацией из клуба. А гадать не хотелось бы.

- Писали, что клуб могут покинуть Мелёшин, Хлусевич, Мозес. Чей-то уход из этих игроков ослабил бы «Спартак»?

- Мелёшину надо уходить за практикой, чтобы больше играть. Это было бы правильно. По остальным ситуация более спорная. Мозес – футболист хорошего уровня. Он может выходить на замену и делать результат, если его самого устраивает такая ситуация. Возможно, он не хочет оставаться в «Спартаке», поэтому не играет стабильно. Что касается Хлусевича, он большую часть времени играл в составе. По отзывам это боеспособный, разумный, адекватный парень. Я бы его оставил в команде. Он может сыграть и повыше, и в обороне. Универсальный футболист.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Коновалов Георгий Джикия ещё теги
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