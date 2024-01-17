Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях из стана «красно-белых».

- В СМИ пишут, что спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал на сборах в ОАЭ обсудит продление контракта с Джикией. Как думаете, найдут компромисс?

- Думаю, да, ведь разговоры о том, что стороны будут осуждать новый контракт, в прессе идут. Если бы Джикия хотел уйти, он бы это сделал. Он востребован и, думаю, у него были варианты с трудоустройством в РПЛ.

- Нужен ли Джикия «Спартаку»?

- Нужен. Но после недопонимания Джикии с Абаскалем, думаю, что новый генеральный директор мог обсуждать этот вопрос с игроком или его агентом. Они могли дать понять, что будет понижение в цифрах контракта, но клуб хочет видеть его в своих рядах.

- А Джикию устроит роль лавочника?

- Не устроит. Может быть такой вариант, что контракт продлят, но игроку скажут немного подождать и попробовать отвоевать себе место. Уйти он всегда сможет. Тем более, в команде может смениться тренер и новый наставник, возможно, будет доверять этому защитнику.

- Думаете, ему намекнули, что летом Абаскаль может уйти?

- Он может уйти и весной, поскольку от старта весеннего отрезка многое будет зависеть для этого тренера. Если «Спартак» стартует неудачно, все может быстро поменяться.

- Пишут, что клуб «Васко да Гама» проявляет интерес к Медине. Он нужен «Спартаку», или можно было бы отпустить, чтобы разгрузить состав?

- Решение будет принимать Абаскаль. Он пообщается с игроком и может выразить ему доверие, если тот выйдет на прежний уровень. Контракт у Медины подписал, и бежать куда-то я не вижу смысла.

- У «Спартака» до сих пор нет трансферов. Вы ждете усиления?

- Покупки точно будут, это порос времени. Идут переговоры. Есть игроки, которые в силу финансовых условий хотели бы поехать в РПЛ. В Европе таких денег не дадут. Тем более, в клуб пришли португальские специалисты, и я уверен, что кого-то из соотечественников они приведут. Связей у них достаточно.

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- Если приглашать легионеров, то нужно избавляться от своих иностранцев.

- Поэтому и ищут варианты для некоторых спартаковцев. Но когда футболист играет стабильно – это один вопрос. А по Медине, например, придется показывать какие-то старые матчи. И клуб не заработает хороших денег, если футболист не будет играть постоянно.

- Писали, что клуб могут покинуть Мелёшин, Хлусевич, Мозес. Чей-то уход из этих игроков ослабил бы «Спартак»?

- В случае с уходом Мелёшина «Спартак» погорячится, если его отдаст. Не думаю, что его контракт дорого обходится. Наверное, не просто так сейчас воссоздают «Спаратк-2», а чтобы молодые ребята могли получать практику. Что касается Хлусевича, думаю, что тут идет речь об аренде. Уверен, что команды из нижней части таблицы точно заинтересуются таким футболистом.

- «Спартак» с его уходом ничего не потеряет, ведь одно время он неплохо проявлял себя?

- Есть игроки, у которых получается, если тренер доверяет. А когда на футболиста не надеются, то это уже звонок. Но судя по игре Хлусевича, он может хорошо себя проявлять.

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- Что касается Мелёшина, не проще ли отдать его в аренду, чтобы набрался опыта?

- Только об этом и идет разговор. У него хорошие качества и нужна только игровая практика. Надо смотреть, кому он будет интересен, ведь это молодой футболист, а клубы даже нижней части таблицы берут готовых игроков. Никто не хочет рисковать, получится ли у молодого парня раскрыться или нет. А в ФНЛ я бы не советовал уходить. Уж лучше ждать шанса в «Спартаке».

Елена Григорьевская