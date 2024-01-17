В «Балтике» объяснили расставание с чилийским защитником

В «Балтике» прокомментировали оперативное возвращение на родину чилийского легионера Гильермо Сото. Напомним, что этот футболист перебрался на берега Балтийского моря летом 2023 года, но вчера, 16 января уже покинул клуб, перейдя в чилийский «Универсидад Католика».

«Гильермо адаптация далась тяжелее, чем остальным нашим южноамериканцам. Он положительно воспринял вариант с уходом из клуба. А мы получили хорошее предложение и продали его с выгодой для себя», - прокомментировал сделку Равиль Измайлов, президент клуба Равиль Измайлов.

В довесок Измайлов поблагодарил Сото за игру и пожелал ему удачи. За калининградцев Сото сыграл в 13 официальных матчах.