Шавло — о Джикии: «Жалко расставаться с такими игроками»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о будущем защитника «красно-белых» Георгия Джикии.

«Тема продления контракта с Джикией болезненна для всех. Георгий — капитан команды. Он много лет отдал «Спартаку», стал чемпионом. Жалко расставаться с такими игроками», — приводит слова Шавло портал «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что если Джикия не будет играть, то ему лучше уйти в другую команду, ведь сидеть на скамейке — это не его уровень.

В сезоне-2023/24 российский защитник появился на поле только в девяти матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2024 года.