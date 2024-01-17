В летнее трансферное окно Данил Круговой перейдёт из «Зенита» в ЦСКА на правах свободного агента. О подписании контракта с 25-летним футболистом московский клуб уже объявил официально.

«Зенит» тоже сообщил о грядущем переходе Кругового в ЦСКА. Более того, питерцы объявили о переводе защитника во вторую команду.

«Во второй половине сезона-2023/24 Данил Круговой будет получать игровую практику в «Зените-2», - сообщает пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Зенит» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» питерцы отстают на два зачётных балла.