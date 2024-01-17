ЦСКА воспользовался постом «Зенита», чтобы объявить о подписании Кругового

ЦСКА сообщил, что защитник Данил Круговой подписал контракт с «армейским» клубом.

Важно отметить, что московский клуб перед официальной информацией о подписании Кругового использовал пост «Зенита», переслав его в свой официальный канал. Речь идёт о том, что команда из Санкт-Петербурга объявляла трансферы, начиная с вопроса «спишь»?

Круговой не будет выступать за основную команду «Зенита» до лета 2024 года. Сообщается, что футболист будет получать практику в «Зените-2».