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Наумов считает, что уход Антона Миранчука ослабит «Локомотив»

17 Января 2024 • 17:26 Комментировать

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов предположил, как отразится потенциальный уход Антона Миранчука на «железнодорожниках». Россиянина активно сватают со стамбульским «Бешикташем», куда он может перейти, будучи свободным агентом грядущим летом.

«Определенная потеря, даже если говорить о нем как об игроке ротации. Он очень сильный футболист, и, выходя на поле, он может усилить команду, как это не раз бывало», - говорит Наумов для «Газеты.Ру».

Наумов добавил, что Миранчук не является «железным» игроком основы своего клуба, поэтому своим количеством игровой практики Антон вряд ли может быть доволен на 100 процентов.

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Локомотив Москва Николай Наумов Антон Миранчук ещё теги
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