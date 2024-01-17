Защитник Данил Круговой продолжит карьеру в ЦСКА. Пресс-служба московского клуба сообщает о подписании с 25-летним футболистом контракта, который начнёт действовать 4 июня. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2027/2028.

В настоящий момент Круговой представляет «Зенит». За питерскую команду защитник провёл 105 официальных матчей. В них футболист отметился двумя голами и одиннадцатью результативными передачами на партнёров.

Добавим, что на текущий момент ЦСКА занимает в турнирной таблице Премьер-лиги восьмое место. От лидирующего «Краснодара» московская команда отстаёт на десять зачётных баллов.