Азербайджанский и российский футболист, уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев официально представлен в качестве форварда «Коджаэлиспора». Этот клуб выступает во втором по силе футбольном дивизионе Турции и на данный момент с 33 баллами занимает третье место турнирной таблицы.

Контракт с новой командой футболист подписал до лета 2025 года. Шейдаеву, напомним, 27 лет. Последней командой Рамиля до переезда в Турцию был «Бурирам Юнайтед» из далёкого Таиланда.

Это не первый приезд Шейдаева в Турцию, ранее он перебирался в один из самых известных клубов страны – «Трабзонспор». Также на протяжении карьеры Шейдаев выступал за такие клубы как московское «Динамо», самарские «Крылья Советов», «Карабах», «Сабах», «Жилину» и казанский «Рубин».