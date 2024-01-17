Вингер Эдгар Севикян покинул «Пари НН» и стал новым футболистом венгерского «Ференцвароша». Об этом нижегородский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Ференцварош» воспользовался опцией выкупа 22-летнего Севикяна за 1,2 миллиона евро.

«Желаем Эдгару удачи в его дальнейшей карьере», — написала пресс-служба нижегородцев.

Севикян выступал за «Пари НН» с лета 2022 года. За это время он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет одну результативную передачу.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 1,8 миллиона евро.