Наумов: «Антона Миранчука в случае ухода можно будет понять»

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал новости, которые сватают российского полузащитника «Локо» Антона Миранчука в стамбульский «Бешикташ», один из самых популярных клубов Турции.

«Сейчас осуждать наших игроков за рвение играть за рубежом не стоит. Они хотят развивать карьеру, что в условиях изоляции России трудно. И есть предложения, чтобы выступать за границей, чтобы потом играть в еврокубках. Антона в случае ухода можно будет понять», - говорит Наумов «Газете.Ру».

Напомним, что трудовое соглашение Миранчука с «железнодорожниками» Москвы подойдёт к концу грядущим летом. Если его, конечно, стороны не продлят, что тоже возможно.