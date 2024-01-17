​Дзюба может стать актёром кино

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба ответил на вопрос, чем он будет заниматься после завершения карьеры футболиста.

«Попробую стать тренером, возможно. Или, может быть, в кино пойду… Посмотрим. Мне кажется, у меня неплохие данные для того, чтобы стать актёром», - слова Дзюбы приведены на сайте «Матч ТВ».

В сезоне 2023/2024 Дзюба провёл 20 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт четыре гола и четыре результативных паса на партнёров.

Добавим, что на текущий момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.