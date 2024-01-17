Генич сообщил, что проиграл на ставках 15-20 миллионов рублей

Известный футбольный комментатор Константин Генич признался, что проиграл на ставках серьёзную сумму денег.

«Сколько проиграл на ставках? Я не считал, но думаю, что примерно в диапазоне 15-20 миллионов рублей. Это глупость, признаю. Но я никогда не продавал машину, не выносил вещи из дома», - сказал Генич в программе «Коммент.Шоу».

Что касается максимального выигрыша на ставках, то Генич сказал, что речь идёт о 300 тысячах рублей.

Также Константин Генич отметил, что проводил встречи с психологом, хотя у него не было лудомании, поскольку он никогда не влезал в долги и не продавал свои вещи.