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Генич сообщил, что проиграл на ставках 15-20 миллионов рублей

17 Января 2024 • 16:20 Комментировать

Известный футбольный комментатор Константин Генич признался, что проиграл на ставках серьёзную сумму денег.

«Сколько проиграл на ставках? Я не считал, но думаю, что примерно в диапазоне 15-20 миллионов рублей. Это глупость, признаю. Но я никогда не продавал машину, не выносил вещи из дома», - сказал Генич в программе «Коммент.Шоу».

Что касается максимального выигрыша на ставках, то Генич сказал, что речь идёт о 300 тысячах рублей.

Также Константин Генич отметил, что проводил встречи с психологом, хотя у него не было лудомании, поскольку он никогда не влезал в долги и не продавал свои вещи.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Генич
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