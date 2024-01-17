​Форвард «Краснодара» Кордоба интересен двум клубам АПЛ

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба имеет варианты продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. Как сообщает Evening Standard, 30-летний колумбиец интересен «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест».

Отмечается, что «Кристал Пэлас» хотел бы арендовать Кордобу у «Краснодара» на остаток сезона 2023/2024. Своего соотечественника директору лондонского клуба порекомендовал Хефферсон Лерма.

В 20 матчах за «Краснодар» в нынешнем сезоне Джон Кордоба забил 11 голов и отдал четыре голевых паса на партнёров. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает нападающего в 12 миллионов евро.