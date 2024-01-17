Защитник Дмитрий Чистяков недавно перебрался из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. При этом у 30-летнего футболиста был ещё один вариант – «Балтика».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Чистяков отказался от перехода в «Балтику», поскольку в «Сочи» его заработная плата будет выше.

Стоит сказать, что «Балтика» и «Сочи» после первой части сезона Премьер-лиги располагаются в зоне вылета, имея в своих карманах 13 и 11 зачётных баллов соответственно.

В сезоне 2023/2024 Дмитрий Чистяков провёл восемь матчей. Результативными действиями защитник не отмечался.