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​Лесовой может вернуться в расположение «Динамо»

17 Января 2024 • 14:59 Комментировать

Полузащитник Даниил Лесовой может вернуться в расположение «Динамо». Дело в том, что трансфер 26-летнего футболиста в «Маккаби» из Хайфы задерживается.

Согласно информации «Спорт-Экспресса», если «Маккаби» до конца дня среды не решит проблемы с оплатой за трансфер Лесового, футболист вернётся в лагерь «Динамо» и будет ожидать решения ситуации.

В сезоне 2023/2024 Лесовой провёл за «Динамо» 13 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт один голевой пас.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Даниила Лесового в 1,8 миллиона евро.

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