​В «Бешикташе» высказались о возможном трансфере Антона Миранчука

Самет Айбаба, который занимает пост генерального директора «Бешикташа», высказался о возможном трансфере полузащитника Антона Миранчука из «Локомотива».

«Антон Миранчук переходит в «Бешикташ»? Это неправда. Однако он включён в наш список», - сказал Айбаба, чьи слова приводит Sport24.

Действующий контракт Антона Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до лета. В сезоне 2023/2024 полузащитник провёл за московскую команду 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач на партнёров.

Добавим, что эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 28-летнего Миранчука в 5 миллионов евро.