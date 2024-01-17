Валерий Баринов — о возможном переходе Джикии в «Локомотив»: «Я бы хотел, чтобы к нам перешёл Месси»

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан «красно-зелёных».

«Хотел бы я, чтобы Джикия присоединился к «Локомотиву»? Главное, чтобы сам Георгий хотел перейти в «Локомотив». Я бы хотел, чтобы к нам перешёл Месси», — цитирует Баринова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов обсудить с 30-летним футболистом продление соглашения, срок действия которого истекает в конце мая нынешнего года.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» девять матчей, не отметившись в них результативными действиями. Московский клуб защитник представляет с начала 2017 года.